Німецький тренер Динамо Москва Сандро Шварц незабаром пролонгує угоду з клубом. Таке ж рішення ухвалив і його асистент Андрій Воронін.

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За попередньою інформацією, новий контракт українця з "біло-синіми" буде розрахований на 2 роки, перемовини ще тривають. Чинний контракт 42-річного Вороніна з клубом мав завершитися цього літа.

Раніше Воронін захищав кольори московського Динамо у якості гравця, він грав за команду з 2010 по 2014 рік. Зараз його підопічні йдуть на 2 місці чемпіонату, відставання від Зеніту, за який грає Ракицький, складає 2 очки.

Нагадаємо, у складі московського Динамо грає Іван Ордець. Після переходу в Росію він втратив місце у збірній України.