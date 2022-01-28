Миколенко подарил Усику футболку Эвертона со своим автографом. Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе также подготовил подарок для земляка – подписанные боксерские перчатки.

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"Вместе с чемпионом", – подписал фото Виталий Миколенко, который в начале января перебрался в Эвертон и успел сыграть за новую команду в двух поединках. Следует добавить, что "ириски" официально пока не назначили нового главного тренера после ухода Рафы Бенитеса.

Александр Усик еще не определился со своим следующим соперником. Вероятно, украинец встретится с Тайсоном Фьюри.