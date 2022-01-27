Как рассказал журналист Игорь Цыганик, Эвертон очень давно следил за Виталием Мыколенко и хотел видеть его в своих рядах. "Ириски" и Динамо договорились о переходе футболиста еще летом, но в последний момент все сорвалось.

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Английский клуб долго следил за этим игроком, были консультации еще при Карло Анчелотти. Итальянец консультировался с Шевченко и получил очень хорошие рекомендации по Виталию,

– рассказал Цыганык.

Сорванный летний переход оказал влияние на Виталия, но, к счастью, в зимнее трансферное окно он таки отправился в сильнейшую лигу мира. Также сообщается, что уход Рафаэля Бенитеса никак не повлияет на украинского защитника, ведь боссы клуба считают его инвестицией в будущее.

Эвертон заплатит за Мыколенко более 20 миллионов евро, но оплата разбита на части. Английский клуб договорился с киевлянами о рассрочке на 5 лет.