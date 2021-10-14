Он мужик и боец, – Павелко нравится стиль общения Петракова с прессой

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков откровенно рассказывает прессе о делах в команде и публично высказывает претензии к игрокам. Не всей футбольной общественности нравится такая откровенность.

По мнению президента УАФ Андрея Павелко, такой стиль общения тренера с прессой стал настоящим открытием. Функционеру нравится такой подход и он не хочет, чтобы он изменился.

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Он искренний, и в этом, наверное, открытие для наших журналистов. До этого такого не было, чтобы человек искренне рассказывал, что происходит внутри команды, какое бывает общения. Если немного шутки добавить в его искреннее общение, будет хорошо,

– сказал Павелко.

Напомним, недавно сборная Украины победила Финляндию и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. У "желто-синих" еще есть шансы на плей-офф отбора ЧМ-2022.

Последний матч группового этапа отбора на Мундиаль сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины, игра состоится 16 ноября.