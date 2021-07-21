Открытие Евро-2020 Довбык может переехать в Турцию – сколько миллионов требуют за таланта

Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбык может сменить чемпионат. Футболистом серьезно заинтересовались в Турции.

24-летний нападающий Артем Довбык может начать сезон 2021/22 в новой команде. Турецкий Трабзонспор, который в прошлом сезоне занял 4 место в турнирной таблице, серьезно нацелился на талантливого форварда.

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"Бордово-голубые" уже контактировали с СК Днепр-1, чтобы узнать стоимость игрока. Днепряне назвали цену в 5 миллионов евро. Такой ценник не испугал турецкий клуб, поэтому он не собирается отказываться от украинца, который сейчас является приоритетной целью на трансферном рынке. Трабзонспор продолжит переговоры для покупки Довбыка.

Ранее сообщалось, что на Артема целятся Торино, Гент, Фиорентина и ряд других европейских клубов.

На Евро-2020 Довбык сыграл только 14 минут, но благодаря победному голу в ворота Швеции в 1/8 финала турнира привлек к себе большое внимание.