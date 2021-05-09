Встреча пятой и восьмой команд Премьер-лиги оказалась небогатой на голы. В середине первого тайма лидер Эвертона Доминик Калверт-Льюин открыл счет. Это был единственный гол в противостоянии на "Лондон Стэдиум".

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Хозяева имели несколько возможностей для того, чтобы восстановить равновесие. Едва ли не лучший момент возник у чеха Владимира Цоуфала – штанга.

На 73-й минуте Дэвид Мойес бросил в бой Андрея Ярмоленко. В последний раз в поединке АПЛ украинец выходил в начале февраля. Однако за отведенное время Андрей не сумел помочь "молоткам" избежать поражения в родных стенах (третьего в последних четырех турах). Более того, в конце поединка "ириски" могли удваивать преимущество – Джошуа Кинг угодил в штангу.

Чемпионат Англии, 35 тур

Вест Хэм – Эвертон 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 24.