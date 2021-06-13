Верю в чудо, – Коноплянка, который пропустит Евро, озвучил ожидания от сборной на турнире

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка из-за травмы не сможет помочь команде на континентальном первенстве, но надеется, что "желто-синие" достигнут наилучшего результата.

Звездный украинский футболист надеется, что удачный отборочный этап нужно продолжать на финальной части турнира. Коноплянка уверен, что у ребят именно такое настроение.

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Минимальная цель – выход из группы. Максимальная – выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Если ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то добиться. Настроение должно быть только таким, и я уверен, что он у ребят есть, – сказал он.

Напомним, Евгений не успел залечить травму, поэтому не попал в заявку команды Шевченко на Евро. Уже сегодня "желто-синие" сыграют свой первый поединок на континентальном первенстве против Нидерландов. Арбитр даст стартовый свисток в 22:00.