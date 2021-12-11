Ужас продолжается – видео обидного поражения Дженоа Шевченко в дерби
11 декабря 2021 , 01:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Матч 17 тура Серии А между Дженоа и Сампдорией не доставил радости для Андрея Шевченко. Его команда в родных стенах уступила извечному сопернику.
5-й матч Андрея Шевченко во главе Дженоа завершился неудачей. В генуэзском дерби его команда потерпела поражение со счетом 1:3.
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Дженоа осталась на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А с 10 очками. У Сампдории теперь 18 пунктов и 14 позиция.
Задание Шевченко – сохранить прописку в Серии А. Сейчас его команда сумела добыть только 1 очко и забить 1 гол в 5 играх.
Ранее сообщалось, что Шевченко получит большой бюджет на усиление команды уже этой зимой.