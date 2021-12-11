5-й матч Андрея Шевченко во главе Дженоа завершился неудачей. В генуэзском дерби его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

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Дженоа осталась на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А с 10 очками. У Сампдории теперь 18 пунктов и 14 позиция.

Задание Шевченко – сохранить прописку в Серии А. Сейчас его команда сумела добыть только 1 очко и забить 1 гол в 5 играх.

Ранее сообщалось, что Шевченко получит большой бюджет на усиление команды уже этой зимой.