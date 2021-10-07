УЕФА правильно сделал, – Маркевич поддержал решение союза поставить Россию на место
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На логотипе Евро-2024 УЕФА изобразил Крым как часть Украины. В России, которая оккупировала полуостров в 2014 году, это вызвало бурную реакцию, но международное сообщество стоит на стороне Украины.
По мнению Мирона Маркевича, решение УЕФА по Крыму – вполне правильное и обоснованное. Он убежден, что международное сообщество никогда не признает аннексию украинской территории.
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Россия почему-то считает, что Крым – ее территория, но международное сообщество придерживается другой точки зрения. УЕФА, к счастью, продолжает действовать в соответствии с международным правом. Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА снова показал свою четкую и последовательную позицию, которая отвечает и своему уставу и уставу ООН,
– сказал Мирон Маркевич.
Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. УЕФА уже представил логотип и лозунг предстоящего турнира.Минус десятки миллионов евро: как отсутствие Малиновского и Зинченко повлияло на сборную