Недавно Артем Милевский объявил о завершении футбольной карьеры. Впрочем, грустить звездный спортсмен не собирается.

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В своем инстаграм он опубликовал пост, в котором намекает на участие в известном проект "Холостяк". Милевский предложил своим подписчикам делать ставки.

Отметим, что "Холостяк" – это популярное шоу на телеканале СТБ, в котором невесты борются за сердце холотяка. В каждом выпуске одна из претенденток выбывает. В финале шоу остаются две девушки, одной из которых герой шоу делает предложение.