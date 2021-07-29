Успешное выступление формирует позитивный имидж в Европе, – экс-игрок Карпат об Украине на Евро

Бывший нападающий Карпат, Севастополя и Говерлы Сергей Кузнецов выразил собственное мнение относительно выступлений "сине-желтых" на недавнем чемпионате Европы. Экс-футболист считает его успешным и показательным.

"Наша сборная сильно порадовала в плане организации игры и реализации идей тренерского штаба, – считает Кузнецов. – Было заметно, что футболисты также добавляли свои хорошие индивидуальные качества. Думаю, Украина очень достойно проявила себя".

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Экс-нападающий, который до недавнего времени работал тренером в греческом Панатинаикосе, считает, что Украина проявила себя наилучшим образом.

Такое успешное выступление формирует позитивный имидж для украинского футбола в Европе. На нас стали больше обращать внимание, чаще говорить, – говорит Сергей.

Во время Евро-2020 Кузнецова приглашали на венгерское телевидение в качестве эксперта. "Было приятно приходить в студию после хороших результатов. Тренерский штаб Андрея Шевченко проделал огромную работу, как и футболисты. Хочется только пожелать им не останавливаться на этом", – добавил украинский тренер.

Кузнецов выступал во Львове с 2008 по 2011 годы. Также в свое время вызывался в молодежную сборную Украины.

"Сине-желтые" пробились в четвертьфинал континентального первенства, где уступили Англии со счетом 0:4.