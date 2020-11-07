Умер отец тренера сборной Украины Александра Шовковского
В пятницу, 6 ноября, умер отец легендарного вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского – Владимир Станиславович.
Информацию о смерти Владимира Шовковского подтвердили на сайте киевского "Динамо".
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Александр Шовковский, который работает в тренерском штабе сборной Украины, в этот день опубликовал скорбную картинку в соцсетях. В комментариях друзья и подписчики выражают ему сочувствие.
Причину смерти Владимира Шовковского не сообщают. Указывают лишь то, что он родился на Западной Украине. Учился в Дрогобычском педагогическом институте. После службы в армии перебрался в Киев, где получил строительную специальность.
Александр Шовковский (в центре) с сыном Владиславом и отцом Владимиром / Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
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