У п'ятницю, 6 листопада, помер батько легендарного воротаря київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського – Володимир Станіславович.

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Інформацію про смерть Володимира Шовковського підтвердили на сайті київського "Динамо".

Олександр Шовковський, який працює в тренерському штабі збірної України, в цей день опублікував скорботну картинку в соцмережах. В коментарях друзі та підписники висловлюють йому співчуття.

Причину смерті Володимира Шовковського не повідомляють. Вказують лише те, що він народився на Західній Україні. Навчався в Дрогобицькому педагогічному інституті. Після служби в армії перебрався до Києва, де отримав будівельну спеціальність.



Олександр Шовковський (по центру) з сином Владиславом та батьком Володимиром / Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi