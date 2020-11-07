Помер батько тренера збірної України Олександра Шовковського
У п'ятницю, 6 листопада, помер батько легендарного воротаря київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського – Володимир Станіславович.
Нагадаємо: Раптово померла Аделаїда Лобановська – дружина легендарного тренера "Динамо"
Інформацію про смерть Володимира Шовковського підтвердили на сайті київського "Динамо".
Олександр Шовковський, який працює в тренерському штабі збірної України, в цей день опублікував скорботну картинку в соцмережах. В коментарях друзі та підписники висловлюють йому співчуття.
Причину смерті Володимира Шовковського не повідомляють. Вказують лише те, що він народився на Західній Україні. Навчався в Дрогобицькому педагогічному інституті. Після служби в армії перебрався до Києва, де отримав будівельну спеціальність.
Олександр Шовковський (по центру) з сином Владиславом та батьком Володимиром / Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
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