Украину должно "прорвать"

В игре с Боснией нас устроит только победа. Кроме того, Франция, уже гарантировавшая себе участие на чемпионате мира в Катаре, должна как минимум не проиграть Финляндии.

Кстати Босния – Украина: заявка "желто-синих" на главный матч года

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей надеется, что в последнем матче группового этапа нашу команду "прорвет" на голы. "Желто-синие" не проиграли ни одного матча, но рискуют оказаться за бортом чемпионата мира.

Я думаю, что должна прорвать Украину. Эта ничейная хандра затянулась на очень продолжительный период. Очень много шуток в интернете по поводу ничьих. Я думаю, мы победим Боснию со счетом 2:0,

– сказал Воробей.

Напомним, стартовый свисток матча Босния – Украина прозвучит в 21:45. Наш соперник не сможет рассчитывать на двух своих лидеров – Джеко и Колашинаца.