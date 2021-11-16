Все 25 футболистов в лагере команды здоровы, поэтому Александру Петракову пришлось выбирать двух исполнителей, которые не смогут сыграть против Боснии. Ими стали футболисты Шахтера Даниил Сикан и Виктор Корниенко.

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Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Денис Гармаш (все – Динамо Киев), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артём Довбык (СК Днепр-1).

Напомним, стартовый свисток матча прозвучит в 21:45. Чтобы занять второе место группы D и выйти в плей-офф, Украине нужно побеждать соперника и надеяться, что Франция, которая уже гарантировала себе место на ЧМ-2022, не проиграет Финляндии.