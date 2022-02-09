Украинцы организовали фантастический гол в Венгрии и вышли в четвертьфинал Кубка: огненное видео
Фехервар, в составе которого выступают четверо украинцев, уверенно разобрался с соперником в Кубке Венгрии. Один из голов записал в актив Иван Петряк.
В стартовом составе гостевой команды появились три наших земляка: Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк. Еще один украинец Артем Шабанов в заявку на кубковый матч с Сегедом не попал.
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Дело было сделано уже на старте поединка, когда сперва счет открыл Лоик Него, а через мгновение удвоил Иван Петряк. Следует заметить, что ассистировал украинцу его соотечественник Богдан Леднев. И передача, и сам удар получились очень красивыми.
На старте второго тайма Фехервар забил еще раз – автоголом отличился футболист хозяев. Кстати, голевую атаку начал все тот же Леднев.
В чемпионате команда с квартетом украинцев идет на четвертом месте. В воскресенье Фехервар сыграет с Гонведом, куда недавно переехал воспитанник киевского Динамо и капитан Миная Александр Петрусенко.
Видео гола Петряка
Кубок Венгрии, 1/8 финала
Сегед – Фехервар 0:3
Голы: Него, 14, Петряк, 16, Кевари, 53 (авт).