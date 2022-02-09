Украинцы организовали фантастический гол в Венгрии и вышли в четвертьфинал Кубка: огненное видео

Фехервар, в составе которого выступают четверо украинцев, уверенно разобрался с соперником в Кубке Венгрии. Один из голов записал в актив Иван Петряк.

В стартовом составе гостевой команды появились три наших земляка: Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк. Еще один украинец Артем Шабанов в заявку на кубковый матч с Сегедом не попал.

Читайте также Кравец официально покинул Коньяспор – бывший нападающий сборной остался без работы

Дело было сделано уже на старте поединка, когда сперва счет открыл Лоик Него, а через мгновение удвоил Иван Петряк. Следует заметить, что ассистировал украинцу его соотечественник Богдан Леднев. И передача, и сам удар получились очень красивыми.

На старте второго тайма Фехервар забил еще раз – автоголом отличился футболист хозяев. Кстати, голевую атаку начал все тот же Леднев.

В чемпионате команда с квартетом украинцев идет на четвертом месте. В воскресенье Фехервар сыграет с Гонведом, куда недавно переехал воспитанник киевского Динамо и капитан Миная Александр Петрусенко.

Видео гола Петряка

Кубок Венгрии, 1/8 финала

Сегед – Фехервар 0:3

Голы: Него, 14, Петряк, 16, Кевари, 53 (авт).