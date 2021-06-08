Украина выиграет группу: Грозный ошеломил смелостью прогноза на Евро-2020

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный оценил шансы Украины на континентальном первенстве. По его мнению, шансы у команды Шевченко крайне высоки.

Специалист убежден, что футболистам национальной команды достаточно опыта, желания и квалификации для того, чтобы одержать победу во всех трех поединках группового этапа.

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Грозный отметил высокий уровень командного взаимодействия и умение работать без мяча, что делает "желто-синих" сильнее других соперников.

Я просто реально понимаю, что Украина сильнее. Не просто так мы обыгрывали Испанию (1:0) и действующего чемпиона Европы Португалию (2:1). С Францией мы играли на равных и сыграли вничью 1:1. Это все не просто так. Нужно реально оценивать возможности и силу, – сказал Грозный.

Евро-2020 стартует уже 11 июня. Украина на стадии группового этапа сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.