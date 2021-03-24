Дидье Дешам и Андрей Шевченко определились со стартовыми составами на первый матч квалификации на ЧМ-2022.

Украина и Франция вскоре начнут матч отбора на ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. К теме Франция – Украина: Малиновский обещает чемпионам мира бой Стартовые составы команд Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Рабьо – Мбаппе, Гризманн, Коман – Жиру. Запасные: Манданда, Маньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Еддер. Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Малиновский, Зинченко – Яремчук. Запасные: Пятов, Трубин, Сирота, Конопля, Соболь, Марлос, Михайличенко, Коноплянка, Зубков, Коваленко, Макаренко, Мораес. Франция – Украина: тренер чемпионов мира выделил самых креативных игроков "желто-синих"