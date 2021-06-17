Украина – Северная Македония: в каких формах сыграют команды

Уже скоро состоится матч 2 тура группового этапа чемпионата Европы между Украиной и Северной Македонией. Команды будут выступать в традиционных для себя цветах.

Представители Украины и Северной Македонии провели совещание, на котором определили, в которых комплектах экипировки команды выйдут на свой второй матч на Евро-2020.

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Сборная Украины выйдет на поле в форме желтого цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. Северная Македония проведет поединок в красной форме, а вратарь – в серой.

Напомним, что матч состоится в Бухаресте, а стартовый свисток арбитра прозвучит уже в 16:00. Свои первые матчи на Евро-2020 обе команды проиграли. Украина уступила Нидерландам, а Северная Македония – Австрии.