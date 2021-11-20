Украина может победить Италию и Португалию, – Шевчук оптимистично настроен на плей-офф

Украине удалось пробиться в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира. Легких конкурентов на этой стадии нет.

По мнению бывшего защитника Шахтера и сборной Украины Вячеслава Шевчука, сейчас желто-синие демонстрируют очень хороший футбол. Наша команда находится на том уровне, когда может ставить себе задачу побеждать даже топовых соперников.

Кстати Украина снова в топ-25 сильнейших команд мира

Мне понравились слова Александра Петракова, который сказал, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира. Это крутой психологический ход. У нас сейчас такая команда, которая имеет цель победить и Португалию, и Италию,

– считает Шевчук.

Своего соперника в плей-офф Мундиаля сборная Украины узнает уже в скором времени, 26 ноября. Потенциальными кандидатами являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс. Противостояние будет состоять из одного матча, игры запланированы на март.