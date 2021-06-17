Украина – Северная Македония: видео голов и обзор дебютной победы нашей сборной на Евро-2020

Сборная Украины одержала важную победу на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на Сборная 24.

Евро-2020, 2 тур группового этапа, группа С

Украина – Северная Македония – 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57

Незабитый пенальти: Малиновский, 84 (вратарь)

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Счет в матче после удачного розыгрыша углового открыл Андрей Ярмоленко. Потом Андрей ассистировал на Яремчука, который уверенно переиграл Дмитриевски. Во втором тайме Украина отдала инициативу, чем воспользовался соперник. Македония получила право на пенальти – Бущан парировал удар Алиоски, но мяч отскочил обратно к защитнику македонцев. Возможность забить с пенальти получила и Украина, но Руслан Малиновский с отметки не сумел переиграть вратаря.

В итоге – важная победа со счетом 2:1 и сохранение шансов на выход в плей-офф.