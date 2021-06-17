Уже с первых минут матча Украина – Северная Македония трибуны стадиона "Националь" в Бухаресте взорвались скандированием украинских лозунгов. Болельщики, приехавшие в Бухарест, горячо поддерживают "сине-желтых".

Это интересно Видео голов матча Украина – Северная Македония

Интересно, что это первая игра Украине именно в Бухаресте: лишь однажды – еще в 2002 году – наша национальная команда играла в Румынии, но тогда матч проходил в Констанце.

Бухарестский стадион может вместить 55 000 зрителей, но из-за коронавирусных ограничений трибуны заполнены лишь на четверть. Однако и этого достаточно, чтобы поддержка трибун ощущалась по максимуму.

"Сине-желтая" символика, вышиванки и "У-К-РА-И-НА" – согласитесь, все мы соскучились по невероятной футбольной атмосфере на матчах сборной. Так что наслаждайтесь вместе с нами мощными фото с "Националя" в нашей подборке.

Фоторепортаж с матча Украина – Северная Македония

В стартовых поединках на Евро-2020 Украина и Северная Македония потерпели поражение, поэтому матч 17 июня крайне важен для обеих команд. Подопечные Андрея Шевченко – однозначные фавориты, что подтверждает игра команды в первом тайме. Верим в победу "сине-желтых"!