Украина в четвертьфинале Евро-2020: известный соперник, дата и место проведения матча

30 июня 2021 , 02:31
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Источник:

24 канал

Украина впервые в своей истории пробилась в 1/4 финала чемпионата Европы. Главным достижением "сине-желтых" на крупных турнирах был четвертьфинал чемпионата мира в 2006-м.

После блестящей победы над Швецией в 1/8 финала украинцы вышли в следующую стадию. В четвертьфинале ребята Андрея Шевченко встретятся с Англией.

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  • Накануне британцы победили сборную Германии 2:0.
  • Англия остается единственной командой на континентальном первенстве, которая еще не пропускала.
  • На групповом этапе подопечные Гарета Саутгейта победили Хорватию (1:0), разошлись миром с Шотландией (0:0) и снова минимально одолели Чехию (1:0).
  • Три из четырех голов англичан на Евро-2020 забил одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, Рахим Стерлинг.
Исторический для Украины четвертьфинал состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по Киеву. Место проведения поединка – Рим, стадион "Олимпико".

Победитель пары Англия – Украина сыграет в полуфинале с триумфатором противостояния Чехия – Дания.

Автор: Любомир Кузьмяк