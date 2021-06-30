Украина в четвертьфинале Евро-2020: известный соперник, дата и место проведения матча

Украина впервые в своей истории пробилась в 1/4 финала чемпионата Европы. Главным достижением "сине-желтых" на крупных турнирах был четвертьфинал чемпионата мира в 2006-м.

После блестящей победы над Швецией в 1/8 финала украинцы вышли в следующую стадию. В четвертьфинале ребята Андрея Шевченко встретятся с Англией.

Читайте также Приехала моя семья, дети, – Шевченко о поддержке страны, отсутствии Малиновского и Англии

Накануне британцы победили сборную Германии 2:0.

Англия остается единственной командой на континентальном первенстве, которая еще не пропускала.

На групповом этапе подопечные Гарета Саутгейта победили Хорватию (1:0), разошлись миром с Шотландией (0:0) и снова минимально одолели Чехию (1:0).

Три из четырех голов англичан на Евро-2020 забил одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, Рахим Стерлинг.

Исторический для Украины четвертьфинал состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по Киеву. Место проведения поединка – Рим, стадион "Олимпико".

Победитель пары Англия – Украина сыграет в полуфинале с триумфатором противостояния Чехия – Дания.