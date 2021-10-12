Украина - Босния и Герцеговина: в лагере "желто-синих" вспыхнула болезнь – кто пострадал

Уже вскоре Украина примет Боснию и Герцеговину на "Арене Львов". Возможно, главный тренер нашей команды Александр Петраков не сможет задействовать в игре всех исполнителей.

Александр Петраков поражен поддержкой болельщиков во Львове. На улице специалисту желали успеха и победы в матче с боснийцами.

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Вместе с тем "желто-синие" могут иметь серьезные кадровые потери. Причина – простуда нескольких игроков.

Не могу сказать о Соболе. Соболь, Корниенко, Коля Матвиенко, Сидорчук тоже, у Тымчика были проблемы целый день – насморк, голова болела. Посмотрим, сейчас не могу ничего сказать, – рассказал Петраков.

Отметим, что результат матча против Боснии имеет ключевое значение в борьбе за путевки на Мундиаль в Катаре. У Украины пока 8 очков, мы находимся на 2 месте в группе. Босния имеет 6 очков, но у них еще игра в запасе.

Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется сегодня в 21:45.