Украина – Босния и Герцеговина: ничейное проклятие, первая потеря во Львове, шанс для соперников

Украинская национальная команда впервые теряет очки во Львове в официальном поединке. И делает это в сверхважной битве с боснийцами.

Александр Петраков решил не менять стартовый состав, который принес победу "сине-желтым" в Хельсинки. Тренерский штаб боснийцев провел вынужденную замену – вместо травмированного Гойко Цимирота вышел Ади Налич. Также с первых минут вместо Аднана Ковачевича в обороне появился Деннис Хаджикадунич.

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Невероятная поддержка "Арены Львов" не позволяла украинцам отсиживаться в обороне и ребята Петракова сразу бросились в бой. Результат пришел довольно быстро. В конечной фазе затяжной атаки на 15-й минуте Тарас Степаненко запустил в прорыв Виктора Цыганкова, который избежал офсайда на левом фланге и прострелил вдоль ворот. На дальней штанге в одиночестве остался Андрей Ярмоленко, который и открыл счет – 1:0!

Радость украинцев / фото Getty Images

Прошло меньше десяти минут и хозяева потеряли еще один убийственный момент. Угроза снова пришла слева. На этот раз Эдуард Соболь выписал идеальную передачу на ход Александру Тымчику, который оказался почти в одиночестве перед воротами, однако проиграл дуэль Ибрагиму Шехичу. Невероятная игра голкипера! Проходит еще несколько и уже Цыганков головой пробивает мимо цели после изысканного ассиста Степаненко.

Вторая часть тайма прошла под аккомпанемент опасных выпадов боснийцев. Сначала прострел Мирослава Стевановича с правого фланга замыкал Сеад Колашинац. Андрей Пятов совместно с партнерами выдержали оборону. Потом опасно бил Смаилов Превляк – опять повезло.

На "Арене Львов" было много эмоций / фото Getty Images

После перерыва адская перестрелка на поле продолжилась. Первым мог забивать Николай Шапаренко после паса пяткой от Ярмоленко. Дальше головой стрелял Налич. Украина ответила мгновенно – Тымчик ворвался в свободную зону и пробил в сантиметрах от стойки. Вскоре классную комбинацию разыграли Цыганков и Яремчук. Форвард в ворота не попал, к тому же оказался в положении вне игры.

Мяч практически не задерживался в центре поля, а команды почти не останавливаясь обменивались выпадами. В украинцев активно работали фланги, гости нередко пробирались через центр. Хватало и дальних ударов. На 69-й минуте Эдин Джеко неожиданно стрелял из-за пределов штрафной – эффектный сейв Пятова в падении.

Боснийцы забивают после перерыва / фото Getty Images

Преимущество гостей материализовалась во взятие ворот. Украинцы слишком прижались к своим воротам, а соперник реализовал показательную атаку. Саньин Прцич перевел мяч направо, а там Стеванович сбросил в касание на Ахмедхожича. Защитник боснийцев удачно поймал мяч и попал в угол ворот – 1:1.

К сожалению, сил и резервов на достойный ответ украинцы не имели. Следовательно, все будет решаться для Украины в битве в боснийской Зенице 16 ноября. А также во встречах Финляндии с Боснией и Герцеговиной и Францией. Теперь не все зависит от нас.

Отбор ЧМ-2022

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77.