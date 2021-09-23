Украина – Босния и Герцеговина: где купить билеты на матч отбора на чемпионат мира в Львове

12 октября Украина примет Боснию и Герцеговину в рамках группового этапа отбора на Мундиаль в Катаре. Матч пройдет на "Арене Львов".

Футбольные болельщики уже могут приобрести билеты на матч онлайн. Цены на пропуска составляет 250 – 1000 гривен. Один человек может приобрести не более 4 билетов.

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Для покупки билетов необходимо ввести свои личные данные: ФИО, серию и номер паспорта, номер телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты. После оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Отмечается, что билеты обмену и возврату не подлежат.

При входе на стадион нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Также на стадионе нужно будет соблюдать все санитарные нормы и правила.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.