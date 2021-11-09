Украина – Болгария: "желто-синие" провели тренировку перед вылетом в Одессу – эмоциональные фото

Уже 11 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии, после чего отправится на решающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 в Боснию. У всех футболистов хорошее настроение и никто не жалуется на здоровье.

Александр Петраков провел с командой теоретическое занятие, после чего "желто-синие" прибыли на тренировку на НСК "Олимпийский". Команда провела разминку, после чего выполнила игровые упражнения и работала над игровыми схемами.

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Участие в тренировке приняли все 25 футболистов, которых Петраков вызвал в лагерь национальной команды. Нареканий на состояние здоровья нет ни у одного игрока.

Сегодня вечером сборная Украины отправится в Одессу, где на стадионе "Черноморец" померится силами с командой Болгарии. Матч состоится 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19.30.