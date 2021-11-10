Завтра сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии. Несмотря на статус матча, команда готовится на максимум, ведь впереди "игра года" против Боснии.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями матча Болгарии. Он рассчитывает на всех своих исполнителей, ведь проблем со здоровьем ни у кого нет – Качараба будет играть в маске еще 3 – 4 месяца по приказу медиков.

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Также Петраков поздравил Шевченко с назначением в Дженоа и пожелал ему успехов в новой должности.

Он заверил, что против Болгарии сборная Украины будет играть на полную, ведь этот матч является генеральной репетицией перед поединком с Боснией, в котором решится, кто именно продолжит борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре.

Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была такая поддержка – как команды, так и меня лично, я никогда такого не чувствовал. Еще раз очень спасибо. Очень хочется, чтобы и здесь пришли болельщики и поддержали сборную перед важной игрой с Боснией.

– добавил Петраков.

Матч Украина – Болгария пройдет завтра, 11 ноября. Стартовый свисток на стадионе "Черноморец" прозвучит в 19.30.