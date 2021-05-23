Украина – Бахрейн: стартовые составы команд

Уже в 21:00 начнется товарищеский матч между Украиной и Бахрейном. Тренеры определились с исполнителями, которые выйдут на поле с первых минут.
В воротах матч начнет Анатолий Трубин, а на острие атаки будет играть Артем Беседин. В общем особливиз сюрпризов наставник "желто-синих" не приготовил.
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Стартовый состав сборной Украины: 23. Анатолий Трубин, 18. Александр Тымчик 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко, 6. Тарас Степаненко (к), 17. Евгений Макаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 20. Александр Зубков, 9. Артем Беседин.
Запасные: 1. Георгий Бущан, 2. Александр Сирота, 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Артем Довбык, 15 Виктор Цыганков, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев.Зинченко помог Манчестер Сити уничтожить Эвертон – удачная репетиция перед финалом Лиги чемпионов