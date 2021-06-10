УЕФА прогнулся под Россию, – Притула "проехался" по решению убрать с формы лозунг "Героям слава"

Украинский шоумен и политик Сергей Притула недоволен решением УЄФА относительно формы украинской сборной. По его мнению, футбольный союз пытается сохранить хорошие отношения с Россией.

Сергей Притула убежден, что УЕФА действует непоследовательно, пытаясь хотя бы минимально удовлетворить требования Российского футбольного союза.

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То есть карта с нашим Крымом – ок. Слава Украине – ок. Героям Слава – не ок. Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами, – написал он.

Напомним, недавно украинская сборная представила новую форму. Ее элементами стали контур карты с Крымом и оккупированными Россией территориями, лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

В России это подняло настоящую волну возмущения. УЕФА из-за претензий РФС готов запретить на "желто-синей" форме лозунг "Героям слава" из-за "политического подтекста".