У Украины с этим проблемы, – Вацко указал на главную особенность битвы с Шотландией за ЧМ-2022

24 марта 2022 года сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022. Неудобный соперник и чужой стадион могут создать проблемы "желто-синим".

По мнению комментатора Виктора Вацко, трибуны "Хэмпден Парк" – большое преимущество для шотландцев. На этом стадионе на Евро-2020 мы обыграли Швецию, но теперь под давлением трибун будет сложнее.

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Кроме того, многие исполнители в составе соперника играют в АПЛ, а это особый стиль футбола, с которым у нас могут возникнуть трудности.

Большую роль сыграет готовность футболистов. Они привыкли к интенсивному футболу в течение 90 минут. А у нас с этим проблемы. Будет тактическая дуэль,

– сказал Вацко.

Напомним, противостояние в плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоит из одного матча.

В случае победы над Шотландией сборная Украины 29 марта на выезде будет играть с победителем пары Уэльс – Австрия.