У Мыколенко будет яркое будущее, – звездный Делф в восторге от украинца

Адаптация Виталия Мыколенко в Эвертоне проходит очень хорошо. Футболист поразил партнеров своим уровнем и отношением к делу.

Хавбек Эвертона Фабиан Делф, успевший поиграть с Зинченко за Манчестер Сити, высоко оценил уровень Мыколенко. Защитник может похвастаться не только талантом, но и работоспособностью.

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Что заметил на тренировках – Виталий максимально выкладывается, всегда просит мяч, и у него очень хорошая левая нога. На мой взгляд, у него будет яркое будущее в Эвертоне,

– сказал Делф.

По мнению хавбека, Виталию нужно некоторое время на адаптацию, но благодаря хорошей технике и отношению к делу украинец быстро приспособится к сильнейшему чемпионату мира.

Виталий Мыколенко успел сыграть за Эвертон уже 3 матча. За его трансфер "ириски" заплатят киевскому Динамо 23 миллиона евро.