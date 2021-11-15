У меня с головой все в порядке, – Гармаш рассказал, чем займется после завершения карьеры

Хавбек киевского "Динамо" Денис Гармаш переживает вторую молодость и даже вернулся в национальную сборную Украины. Впрочем, опытный футболист уже думает о жизни вне футбольного поля.

Сейчас Денису Гармашу 31 год, его дела у Динамо идут очень хорошо – Мирча Луческу доверил ему роль форварда, которую он сумел оправдать и даже завоевать место в сборной Украины. О завершении спортивной карьеры ему говорить пока рано.

Кстати Даже комментировать это не хочу, – Миколенко высказался о возможном трансфере в Дженоа к Шевченко

Сам футболист уже планирует свое будущее и рассматривает варианты работы в футболе. Тренировать он не хочет, но нашел занятие, которое пришлось ему по душе.

Можно бизнесом заниматься, но хочется еще в футболе побыть, селекционером каким-то – у меня с головой все хорошо. Вижу, хороший игрок или нет, в этом разбираюсь. Мне бы селекционером – голова варит, могу посоветовать что-нибудь,

– сказал Гармаш.

Напомним, Гармаш дважды подряд стал лучшим игроком месяца в УПЛ. В 19 матчах за Динамо он забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отметил усердие футболиста и вызвал его в национальную команду на матчи против Болгарии и Боснии.