Зараз Денису Гармашу 31 рік, його справи в Динамо йдуть дуже добре – Мірча Луческу довірив йому роль форварда, яку він зумів виправдати та навіть вибороти місце у збірній України. Про завершення спортивної кар'єри йому говорити наразі рано.

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Втім, сам футболіст вже планує своє майбутнє та розглядає варіанти роботи у футболі. Тренувати він не хоче, але знайшов заняття, яке припало йому до душі.

Можна бізнесом займатися, але хочеться ще у футболі побути, селекціонером якимось – у мене з головою все гаразд. Бачу, хороший гравець чи ні, на цьому знаюся. Мені б селекціонером – голова варить, можу порадити щось,

– сказав Гармаш.

Нагадаємо, Гармаш двічі поспіль став найкращим гравцем місяця в УПЛ. У 19 матчах за Динамо він забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відзначив старання футболіста та викликав його в національну команду на матчі проти Болгарії та Боснії.