Одной из главных трансферных целей Дженоа и, в частности, Шевченко СМИ называют Виталия Мыколенко. Травма, из-за которой футболист рискует уже не сыграть в текущем сезоне, не помеха для перехода, ведь Шевченко хорошо знаком с возможностями и потенциалом футболиста.

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Сам футболист осторожно относится к слухам и не хочет загадывать вперед.

Дженоа? Даже комментировать это не хочу, ведь нечего сказать… Со здоровьем все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с Черноморцем, буду готовиться,

– сказал Мыколенко.

Ранее сообщалось, что Дженоа готова заплатить за Мыколенко 20 миллионов евро и воплотить его полноценный трансфер. Что касается Александра Зинченко, то грифоны рассматривают возможность арендовать футболиста.

Шевченко лично будет участвовать во всех переговорах и будет формировать команду, которая будет отвечать целям и требованиям проекта, который строят новые владельцы Дженоа.