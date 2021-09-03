У Караваева полетело много стрел, – Петраков рассказал о состоянии антигероя и замене Зинченко

Наставник национальнои команды пообщался с журналистами накануне встречи с французами. В частности, Александр Петраков рассказал, как чувствует себя защитник Александр Караваев.

"Очень много стрел полетело в Караваева после Казахстана. Футбол – командный вид спорта. Все ошибаются. В футболе есть такое понятие как цепь ошибок. Всегда цепь ошибок приводит к пропущенным мячам. Караваев много сыграл за национальную сборную. Ребята помогают ему оправиться и выйти из этого состояния. Сейчас уже все хорошо, мы рассчитываем на него. И двигаемся дальше", – заявил Петраков.

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Также наставник "сине-желтых" рассказал о замене дисквалифицированного Александра Зинченко и самочувствие других игроков.

Зинченко есть кем заменить. Карточки сейчас пойдут у всех команд, все будут пропускать игры. Кто его заменит, увидите завтра. Я разговаривал накануне с Яремчуком. Он чувствует себя хорошо, готов завтра играть в полную силу.

Петраков заверил, что Зубков и Степаненко тоже смогут выйти на поле против французов.

Тарас тренируется в полную силу. Общался с ним и утром, и в обед. Он будет завтра играть. У Харатина хорошее настроение, подписал контракт с польской Легией. Все у него хорошо. Завтра увидим.

Украина и Франция встретятся завтра, 4 сентября, в 21:45 на НСК "Олимпийский".