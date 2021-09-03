"В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось, – говорит Пятов. – Ошибки были как индивидуальные, так и технические, и тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй раз и в третий раз, все сложилось бы по-другому. А так – где-то расслабились, где-то не придерживались, где-то не забили, и это привело к такому результату".

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Голкипер "сине-желтых" объяснил причину пропущенных голов на "Астана Арене":

У меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, который не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но... Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там! А он попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык.

Андрей считает, что в итоговом результате виновата вся команда:

Здесь был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все пошло начиная с наших нападающих, со всей ситуации. Там выполняли аут – почему не стать выше, почему не накрыть соперника? Далее проиграли борьбу – целый ряд всего. Конечно, все видят виновными последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.

В субботу Украина принимает дома Францию. Пятов считает, что фактор присутствия собственных болельщиков будет иметь важное значение.

"Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи трехцветных, тот же последний – с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли 1:1. И мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе примерно как они играют. Будем бдительными, будем закрывать их, страховать друг друга, а у нас момент точно будет. Все же играем у себя дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион нам поможет. Мы должны быть единым целым", – сказал украинский кипер.

Матч с командой Дидье Дешама состоится 4 сентября в 21:45 на НСК "Олимпийский".