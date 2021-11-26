Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко сначала оставил автограф в воротах соперника, а затем заработал пенальти. Марк Нобл, реализовавший 11-метровый, отметил роль вингера в успешном результате.

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Уже сначала у нас было два или три момента, но мы не забили. У Боуэна был один, кажется, еще у Ярмо. А потом у Ярмоленко получился отличный удар головой с хорошей подачи Нико Влашича. Ну и я реализовал пенальти. Это сделало для нас игру более комфортной,

– сказал Нобл после игры.

Напомним, что "сухая" безголевая серия Ярмоленко в Вест Хэме длилась почти год. В матчах чемпионата он в большинстве своем выходит на замену, а в Лиге Европы Дэвид Мойес доверяет ему место в основе.

В воскресенье, 28 ноября, Вест Хэм сыграет против Манчестер Сити на "Этихаде". Ярмоленко и Зинченко в последнее время не имеют места в основе своих команд, поэтому ожидать противостояния украинцев, скорее всего, не стоит.