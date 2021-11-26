Лига Европы

Рапид – Вест Хэм 0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Ноубл (з пенальти), 45+2.

Немного меда на душу для украинских болельщиков приготовил Андрей Ярмоленко. На фоне сплошных разочарований, начиная со вторника, есть возможность порадоваться за нашего футболиста в Вест Хэме. Рапид дома откровенно проспал концовку первого тайма и потерял игру – сначала Ярмоленко забил головой, а затем заработал пенальти. За тур до финиша лондонцы гарантировали первое место в группе.

К теме Наши в Лиге чемпионов: капитуляция Шахтера, Вернидуб еще в игре, тяжелый эксперимент Зинченко

Обзор матча



Црвена Звезда – Лудогорец 1:0

Гол: Иванич, 57.

Игорь Пластун в белградском матче / фото Getty Images

Весь матч за гостей отыграл Игорь Пластун и получил лучшую оценку от WhoScored в составе своей команды (6,75). Судьбу встречи решил дальний удар Мирко Иванича, который в свое время трижды забивал в ворота Александрии, выступая за БАТЭ. Лудогорец упустил все шансы на продолжение борьбы – последнее место в группе F и одно очко.

Лига конференций

Анортосис – Гент 1:0

Гол: Христодулопулос, 27.

Роман Безус провел на поле 63 минуты в поединке на Кипре, не имевшем особого турнирного значения для его команды. Гент заблаговременно гарантировал себе выход из группы.