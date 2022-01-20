Трудно сказать, чему научил Шевченко – талант странно оценил работу тренера в сборной

Вызов молодого Георгия Судакова в национальную команду вызвал много критики. Специалисты не понимали, что Шевченко разглядел в футболисте, который не был основным в Шахтере.

По словам молодого футболиста, Шевченко исполнял роль мотиватора. А теоретической частью больше занимались его помощники – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.

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Чему научил Шевченко? Трудно сказать. Мне наверное больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца,

– сказал Судаков.

По словам молодого игрока, Шевченко очень уважают за его футбольные заслуги, но он не смог вынести ничего от Андрея Николаевича как тренера. Судаков подчеркнул его умение мотивировать, что позволяло ввести команду в нужный момент.

В составе национальной сборной Украины Георгий Судаков трижды выходил на футбольное поле, забитыми голами не отмечался. В рамках УПЛ сезона 2021/22 19-летний хавбек принял участие в 10 матчах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.