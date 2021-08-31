Трубин нацелился на Англию: голкипер сборной с детства мечтает о сильнейшем чемпионате в мире

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин в прошлом году заинтересовал грандов Европы благодаря классной игре в Лиге чемпионов. 20-летний кипер рассказал, в каком чемпионате мечтает играть.

Построить карьеру в топ-чемпионате – мечта любого футболиста. Молодой украинский талант Анатолий Трубин не скрывает чемпионат, который нравится ему больше всего.

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Лично для меня это – Англия. Считаю, что это самая сильная лига в мире. Футболист ставит себя в очень тяжелые условия. Другая страна, другой менталитет, другой язык. Надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Я бы очень хотел попробовать, но посмотрим, как будет в жизни,

– сказал Трубин.

Вместе с тем вратарь заверил, что если Шахтер получит предложение о трансфере, то оно должна устраивать "горняков". Клуб воспитал таланта и дал ему шанс, поэтому парень хочет, чтобы дончане получили достойную компенсацию.

Отметим, что трансферная стоимость Трубина сейчас составляет 8 миллионов евро, его контракт с Шахтером рассчитан до лета 2024 года.