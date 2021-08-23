Три матча или более пяти десятков: Петраков не имеет понятия, сколько будет возглавлять сборную

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков пришел на замену Андрея Шевченко, но имеет приставку "исполняющий обязанности". Тренер не знает, как долго УАФ позволит ему работать на новой должности.

После ухода Шевченко УАФ пригласила Сергея Реброва, но тот не смог покинуть Аль-Айн. Переговоры продолжались более двух недель, и УАФ должна была назначать специалиста в авральном режиме, ведь уже в начале сентября сборная Украины будет играть важные матчи в квалификации на ЧМ-2022.

К теме Шевченко может возглавить другую сборную: сенсационное заявление тренера

В результате команду возглавил Александр Петраков, но его назначение не имеет долгой перспективы и носит временный характер.

У меня был разговор с Андреем Павелко. Он пригласил меня 9 августа поговорить. У нас с ним хорошие доверительные отношения, мы с ним работаем около 6,5 половиной лет. Поступило предложение – он попросил помочь. Объяснил мне всю ситуацию. Я сказал, что не боюсь, ситуацию понял и помогу вам. Он мне прямо сказал – может быть 3 матча, может – 5, а может – 55, – рассказал Петраков.

В квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграет еще 5 матчей, сейчас в активе "желто-синих" только 3 зачетных балла. 1 и 4 сентября подопечные Петракова сыграют против Казахстана и Франции.