Тренер нас готовил к этому, – лидер Дженоа Бани отметил работу Шевченко

Дженоа в матче 19 тура Серии А неожиданно расписала ничью с Аталантой. Матч закончился с нулевым счетом.

Как отметил защитник "грифонов" Маттиа Бани, положительный результат – заслуга Шевченко. Тренеру удалось найти правильные слова и выбрать эффективную тактику.

К теме Встреча украинцев: команда Шевченко совершает подвиг, а Малиновский и компания снова без победы

"Мы знали, что нас ждет битва. Тренер готовил нас к этому. Это был правильный ответ на всю работу, которую мы проделали за последний период.

Раньше нам часто не удавалось сражаться за каждый мяч. Я доволен своей игрой, но также всей командой, которая смогла хорошо защищаться. Пусть Новый год принесет нам победу, потому что нам не хватает успеха. Мы хотим праздновать. Об остальном позаботится клуб, нам просто нужно думать о работе", – сказал футболист.

Сейчас в активе Дженоа 11 очков, расстояние от спасительного 17 места таблицы составляет всего 2 зачетных пункта. Главная задача Шевченко на сезон – сохранить прописку в Серии А.