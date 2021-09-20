Тренер должен объяснить общественности свое решение, – эксперт не понимает игнора Малиновского

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко считает нелогичным отсутствие Руслана Малиновского в списке игроков, вызванных на октябрьские поединки "сине-желтых". Он ждет объяснений Александра Петракова.

"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский. Играет в топ-чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности свое решение. Нелогично, эгоистично, глупо", – написал Левченко.

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В перечне игроков, которые получили вызов на поединки отбора ЧМ-2022 отсутствует полузащитник Аталанты Руслан Малиновский. Ранее наставник национальной команды Александр Петраков и один из лидеров "сине-желтых" выступили с заявлениями, которые вызвали бурное обсуждение общественности.

Напомним, что 9 октября Украина сыграет на выезде с Финляндией, а 12 октября примет во Львове сборную Боснии и Герцеговины.