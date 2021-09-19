"Это решение тренера, я не должен ничего комментировать, – говорит Соболь. – Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной".

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Также Эдуард предположил, сможет ли Александр Петраков изменить свое мнение:

Я этого не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны говорить с тренером, если такое будет.

Кроме того, защитник Брюгге и национальной команды рассказал об адаптации к схеме Александра Петракова. "Она не нова для меня. Мы ее использовали в Брюгге, я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя в этой тактике. Я работал с этим тренером до этого – знаю его лично и его требования", – сказал Эдуард Соболь.