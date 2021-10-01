Надо было сделать по-другому, – Милевский признался, о чем больше всего жалеет в карьере

Недавно бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский сообщил о завершении профессиональной карьеры. К сожалению, она прошла немного не так, как хотелось фанатам и самому футболисту.

По мнению Милевского, его карьера могла сложиться более удачно. Бывший футболист жалеет, что должен был покинуть киевское Динамо.

Интересно Мемуары Шевченко перевели на украинский: когда книга поступит в продажу и какова стоимость

О чем жалею? Такого не много. Возможно, хотел бы что-то в прошлом изменить – наверное, это касается футбола. Надо было немного с Динамо Киев все сделать по-другому, и, возможно, я бы тогда еще поиграл несколько сезонов, несколько лет, если бы остался в команде,

– сказал Артем.

Напомним, Милевский покинул Динамо в 2013-м году. Футболист в расцвете сил попал в дубль за нарушение режима и конфликта с тогдашним главным тренером киевлян Олег Блохин.

После ухода из Киева он играл в Турции, Хорватии и Беларуси.