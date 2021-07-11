Трансфер Супряги в Дженоа может сорваться – на пути перехода встали финансовые аппетиты Динамо

Трансфер Владислава Супряги в Дженоа может не состояться. Чемпион молодежного чемпионата мира рискует потерять перспективную карьерную возможность.

Дженоа поставила на паузу переговоры с Динамо по трансферу нападающего Владислава Супряги. Причина – финансовые требования киевского клуба.

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Сейчас переговоры зашли в тупик. Динамо хочет получить большую часть денег за футболиста одним траншем, клуб из Генуи настаивает на рассрочке в несколько лет.

Сообщается, что Дженоа рассчитывает на приобретение Владислава, но ждет уступки со стороны киевского клуба.

В сезоне 2020/21 Супряга принял участие в 31 матче, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.



