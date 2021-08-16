Трагедия для Лунина: Реал продлил контракт с Куртуа

Мадридский Реал решил пролонгировать соглашение с бельгийским голкипером Тибо Куртуа. Роль дублера для Андрея Лунина может затянуться.

Королевский клуб договорился с Куртуа о новом договоре. Продолжительность нового контракта рассчитана до 30 июня 2026 года.

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В прошлом сезоне Куртуа сыграл за Реал 51 матч, пррпустив 44 гола, а в 21 поединке сумел удержать ворота "сухими".

Итак, шансы Лунина стать главным голкипером "сливочных" выглядят очень призрачно. 22-летний вратарь либо еще несколько лет будет довольствоваться лишь крохами в виде кубковых матчей, либо же будет вынужден искать новый клуб.

По сообщениям испанских СМИ, Карло Анчелотти готов доверять место в воротах украинскому таланту, но ему не стоит рассчитывать более чем на 10 матчей в сезоне.