По мнению бывшего тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо, команды показали очень слабый футбол. Он уверен, что в Киеве "бело-синие" могут бороться за победу.

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Вместе с тем он недоволен, что в основе киевлян на острие атаки вышел Владислав Супряга, который не славится результативностью.

Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл. Владислав сейчас очень плохой. Возможно, кто-то нагнетает, его хотят продать, нужен спрос. Супрягу ставят, а он абсолютно ничего не может показать,

– сказал Сабо.

После 3 туров группового этапа Лиги чемпионов Динамо имеет в активе 1 очко, киевляне находятся на дне таблицы. Барселона благодаря победе набрали 3 пункта и поднялась на 3 место. Вторую позицию заняла Бенфика Романа Яремчука, в активе которой 4 очка. Бавария одержала 3 победы и является бесспорным лидером в группе – 9 очков.